MCM Cognac Leather Wallet コニャック柄 長財布 牛革

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商品詳細
MCMCognacLeatherWalletMCM定番コニャック柄3つ折り財布現行販売品には無いゴールドプレート付きコニャック柄フロントゴールドプレートカウレザー3つ折り長財布カードスロット✖12コインジップ✖1背面ジップ✖1Size7㎝✖17✖2.5ある程度使用していた為使用感、全体的に小さい傷擦れ汚れありますが(写真8910)通常使用で目立つものはありません中古品ですので神経質な方ご遠慮ください箱保存袋カード付き￥48300送料600=48900財布形···長財布素材···本革4105986
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