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【新品】AMBUSH x Amazon　ロゴ　Tシャツ　ホワイト　2
商品番号 X86671092993
商品名

【新品】AMBUSH x Amazon　ロゴ　Tシャツ　ホワイト　2
ブランド名 アンブッシュ
特別価格 税込 4,788 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【サイズ表記】2【色】ホワイト【トップス】着丈約70cm肩幅約48cm袖丈約19cm身幅約52cm裾幅約52cm【素材】綿100【状態】未使用品です。但し、試着・ディスプレー中による劣化の可能性がございます。早めのご検討をお薦め致します。【購入元】ブランド古着店買取商品■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ご質問、ご相談はお気軽にどうぞ。但し、状態を過度に気になさる方は入札をご遠慮下さいますようお願い致します。商品に問題がない場合、イメージ違い等を理由に返品・交換の対応はしておりません。また、売り切れの際には、商品をご提供できない場合があること、基本的には、早めの発送を心掛けておりますが、仕事の都合上、遅れる場合があること等、予めご了承下さい。他にもブランド古着(新古品多数)を中心に出品しておりますので、是非ご覧下さい！■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
http://narcologia.ru/goods/peroration930415.html
http://narcologia.ru/goods/browse93691.html
http://narcologia.ru/goods/sepulchral549832.html
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