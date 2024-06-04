極美品 HERMES エルメス H柄 ジャガード ネクタイ ネイビー 紺

◆商品詳細◆HERMESエルメスH柄ジャガードストライプネクタイ◆カラー◆ネイビー紺水色ブルー◆素材◆シルク(絹)100%◆サイズ(cm)◆大剣幅/約9.5◆状態◆使用回数少なく目立つ汚れやダメージない極美品。都内ブランドショップにて新品購入。\u003c補足\u003e中古の為、細かいほつれや目立たない汚れなどある可能性もございますので特性をご理解の上、ご購入ください。⭐︎⭐︎他のネクタイ(ハイブランド)をご覧になりたい方はこちら↓↓↓#REM厳選ヴィンテージネクタイ⭐︎他の全ての商品をご覧になりたい方↓↓↓#古着屋レミー



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