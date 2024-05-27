ブリストル　Ｔシャツ　POLARTEC POWER DRY LOGO TEE

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着ようと思いソフのアプリから購入しましたが着る機会が無さそうなので出品します。着丈や身幅は商品名をコピペして検索するとソフのサイトがヒットするはずなのでそちらを参考にして下さい。普段はノースフェイス・ヒューマンメードヒステリックグラマー・シュプリームブリストル・モンクレールアディダスオリジナルス等を着ていて少しだけ出品もしています。宜しくお願い致します。柄・デザイン...無地カラー...ベージュ袖丈...半袖ネック...クルーネック季節感...春,夏,秋,冬