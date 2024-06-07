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ベルト
商品番号 T76717152483
商品名

ベルト
ブランド名 Tspare
特別価格 税込 1,850 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カルバンクラインのベルトになります未使用品になります撮影の為箱から出してますスーツ着用にいかがでしょうか？ベルトの長さ(バックル取り除く120cm位、幅３.5
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