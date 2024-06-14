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E04211 新品 Vivienne Westwood ウォレットチェーン
商品番号 Y42502926459
商品名

E04211 新品 Vivienne Westwood ウォレットチェーン
ブランド名 ヴィヴィアンウエストウッド
特別価格 税込 4,694 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品VivienneWestwoodイタリア製ダブルウォレットチェーンカーキグリーン/シルバー90VIキーリングヴィヴィアンウエストウッドメンズ5CH/E04211/HSP23/色：カーキグリーン/シルバーサイズ：全長：約38cmチェーン：約31.5cm（丸カン含む）素材：-生産国：イタリアコメント：アクセントになってくれる1品です。状態説明：正規新品箱付きです。
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