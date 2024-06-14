E04211 新品 Vivienne Westwood ウォレットチェーン

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商品詳細
新品VivienneWestwoodイタリア製ダブルウォレットチェーンカーキグリーン/シルバー90VIキーリングヴィヴィアンウエストウッドメンズ5CH/E04211/HSP23/色：カーキグリーン/シルバーサイズ：全長：約38cmチェーン：約31.5cm（丸カン含む）素材：-生産国：イタリアコメント：アクセントになってくれる1品です。状態説明：正規新品箱付きです。
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