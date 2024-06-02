【専用】KENZO ラウンドジップ長財布 タイガーロゴ刺繍　レザーブラック

可能な範囲でお値下げいたしますので、値下げ希望の場合は具体的な金額をご提示していただきますと幸いです。交渉中に他の方が購入された場合そちらを優先いたしますのでご了承ください。●ブランド KENZO●色 黒、ブラック ●素材 レザー ●コンディション ファスナー金具すれ、一部角すれなどありますが、その他目立った汚れキズありません●サイズ 縦 10cm 横 19cm●特徴 小銭入れ 1箇所 カード 12枚収納可能 札入れ 2箇所 ⇩ぜひこちらもご覧ください⇩#Keisuke_レディース商品一覧#Keisuke_メンズ商品一覧●配送について クリスタルパックに入れてプチプチに包んでから梱包いたします。メルカリ便の匿名配送にて発送致します。●購入元は大手リサイクルショップ、リユースショップです。安心してご購入下さい。



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