COBURA パイソン　二つ折り財布

この度は、ご覧頂きありがとうございます。※キャッシュレスの時代ですが、少し小さめの財布は必要不可欠‼️※ミニ財布。サブ財布。※詳細は分かりませんので写真参照お願い致します。※ご質問等ご遠慮下さい。※素材不明※素人採寸 二つ折り時 約11cm×9cm 全長 約22.5cm×9cm※長期経年品、長期自宅保管、中古品扱いで ご理解、ご了承の上ご検討宜しくお願いします。※神経質な方、ご遠慮下さい。m(__)m#パイソン#COBURA#二つ折り財布#ミニ財布#サブ財布#メンズ#ビンテージ#アクセサリー#アイテム#ファッション#金運#臨時収入#縁起物財布形···二つ折り



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