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- 【新品未開封】ダーウェント 色鉛筆 36色 2302507 Derwent
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商品詳細
【新品未開封】★価格交渉多少でしたら可能です★コンクールの賞品でいただきました。PROcolor36色セットです。中のフィルム未開封です。【商品説明引用】★国内正規品★リッチな高密度顔料の強い芯でありながら、濃厚な紙への乗りと描き心地を併せ持つ絶妙なコンビネーションの油性色鉛筆です。ダーウェントのオリジナルの製法により、芯は先端を尖らせて細かい部分を描いている間も、先が欠けたり、粉末が飛び散ることを最小限に抑えられるため、作品を汚す心配がありません。厳選された鮮やかな色が揃っており、様々な描画技法にお使いいただけます。リッチな高密度顔料の強い芯でありながら、濃厚な紙への乗りと描き心地を併せ持つ絶妙なコンビネーションの油性色鉛筆です。ダーウェントのオリジナルの製法により、芯は先端を尖らせて細かい部分を描いている間も、先が欠けたり、粉末が飛び散ることを最小限に抑えられるため、作品を汚す心配がありません。厳選された鮮やかな色が揃っており、様々な描画技法にお使いいただけます。絵具の種類...油彩色鉛筆#ダーウェント#Derwent#procolor#色鉛筆#油彩色鉛筆#高級#新品未開封#新品#画材
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