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【フォロー割】PENDLETON ウールジャケット　ネイティブ柄　高級
商品番号 H36480799032
商品名

【フォロー割】PENDLETON ウールジャケット　ネイティブ柄　高級
ブランド名 ペンドルトン
特別価格 税込 10,248 円
在庫状況 あり

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商品詳細

※※※画像は全て実物の撮影画像です※※※他にも出品中！！→#古着屋【Ren】是非ご覧ください。■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□フォロワー様限定で割引あり！5000円以下→10%OFF9999円以下→7%OFF10000円以上→5%OFF新たにフォロー頂きましても対応致します。複数購入もお値引き致します！！■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□PENDLETONウールジャケット　ネイティブ柄　高級　ヴィンテージ古着の専門店にて購入。もちろん正規品です。ファスナー動作、問題なし▼サイズ：L着丈　68cm身幅　65cm袖丈　64cm肩幅　55cmかなり状態が良く毛玉もほぼないためカテゴリーは［未使用に近い］としています。人気のアイテムを是非！他にも多数出品中！！→#古着屋【Ren】私はVINTGEが大好きで、USA古着や、ミリタリーアイテム、Barbourなどを集めています。もちろんレギュラー古着もたくさん出品します。(*´∀｀*)※画像は実際の商品画像です。※多少の色味の誤差は御了承ください。※あくまで古着ですので、全体的に経年劣化等のダメージございます神経質な方や古着にご理解ない方は購入をお控えください。※素人検品ですので見落としある場合ご了承下さい。__________________________________________#古着#古着mix#ストリート#ビッグサイズ#オーバーサイズ#90sゆったりスタジャンアウターフード付パーカーファッションstussysupremeadidasrageblueNIKEノースフェイスアウトドアコーチジャケットスウェットパンツデニムジャケットREEBOKリーボックチャンピオンTHRASHERニューバランスnorthfaceオーバーサイズAIRMAXナイロンジャケットtシャツジャケットジャージadidasアディダスchampionLeeTommyトミーカーハートワーナーブラザーズラコステCHAPShardrockパタゴニアpatagonia
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