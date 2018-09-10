【doberman infinity】サイン入りキャップ

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2018年の-PARTYONTHEOFFROAD-DOBEDOGGYEARCAPアリーナツアーで当たりました。袋に入れて保管しておりました。出品を悩んでいるので、お値下げはできませんのでご了承ください。#sway#kazuki#P-CHO#KUBO-C#GS