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《used》Justin Davis チェーン　シルバー　50cm
商品番号 B65535150013
商品名

《used》Justin Davis チェーン　シルバー　50cm
ブランド名 ジャスティンデイビス
特別価格 税込 13,530 円
在庫状況 あり

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商品詳細

JustinDavisPICCADILLYチェーン長さ　50cm定価　¥57,200（税込）HPでは受注生産となっているようです。ひし形にカットされた煌びやかなシルバーチェーン。商品によってはペンダントトップが通らないものもございますのでご注意ください。長期間に渡る家庭内での保管にご理解の上ご検討下さい。材質···シルバー
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