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パタゴニア Patagonia レトロXジャケット クラシック ブラック
商品番号 E33707919290
商品名

パタゴニア Patagonia レトロXジャケット クラシック ブラック
ブランド名 パタゴニア
特別価格 税込 13,250 円
在庫状況 あり

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商品詳細

完売カラー希少着丈約72※襟上から身幅約53肩幅ラグラン袖丈約77※襟元から　　約54※脇下から素人採寸の為多少の誤差はご了承願います。昨年2022購入しましたがほとんど出番がなく手放すことにしました。着用機会少なく状態は良好ですが、素人による評価のためusedにご理解ある方のご利用お願いします。素材···ボアカラー···ブラック柄・デザイン···無地ジップ・ボタン···ジップアップフード···フードなし季節感···秋、冬
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