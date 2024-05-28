パタゴニア Patagonia レトロXジャケット クラシック ブラック

完売カラー希少着丈約72※襟上から身幅約53肩幅ラグラン袖丈約77※襟元から 約54※脇下から素人採寸の為多少の誤差はご了承願います。昨年2022購入しましたがほとんど出番がなく手放すことにしました。着用機会少なく状態は良好ですが、素人による評価のためusedにご理解ある方のご利用お願いします。素材···ボアカラー···ブラック柄・デザイン···無地ジップ・ボタン···ジップアップフード···フードなし季節感···秋、冬



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