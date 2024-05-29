VANS バンズ Black Ball SF　True White　US8

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商品詳細
US企画VANSバンズBlackBallSFVANSのアメリカ企画よりBlackBallSF在庫ラスト1点■カラー：TrueWhite■サイズ：US8(26m)■発送方法：ゆうゆうメルカリ便（ビニール梱包）■ご質問などございましたら、お気軽にどうぞ。よろしくお願い致します。
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