ブラックアイ　gaius 電磁波　対策

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ブラックアイ Gaius体に有害電気を受け、過剰にたまった電気を打ち消しあう役目があります。ガイアスネックレス(対電磁波コイルネックレス)丸山修寛株式会社ユニカ「ブラックアイ」で使用している丸山式コイルを３層にし、特殊ナノセラミックと組み合わせることで、より強化された対電磁波コイルとして開発された『多層丸山式コイル』。丸山式コイルは、「アンペールの法則」に基づいた構造で、アンペールの法則とは電流とそのまわりにできる磁場との関係をあらわす法則で、丸山式コイルでは、反対を向いたコイルが重なり合うことで双方の磁気を打ち消します。丸山式コイルは、体に有害電気を受け、過剰にたまった電気を打ち消しあう役目があります。※丸山式コイルは、『丸山式コイルブラックアイ』に内蔵されてるコイルです。1回短時間使用しました。中古品につき返品交換、返金は、お受けいたしておりませんので予めご了承下さい。#丸山式#電磁波#多層丸山式コイル