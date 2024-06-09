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mainu エマージェンシーブルゾン
商品番号 D15487780024
商品名

mainu エマージェンシーブルゾン
ブランド名 バラクータ
特別価格 税込 11,954 円
在庫状況 あり

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商品詳細

MAINUの18ssエマージェンシーブルゾンになります。EmergencySwingTopBlousonColor:BeigeMaterial:Cotton-60%,Nylon-40%Size:2着丈72.5裄丈91身幅88定価:57,240円状態:全体的に美品かと。紐部分は使用感有り。とにかく雰囲気の出るかっこいいブルゾンです。質問等ありましたらお気軽にどうぞ。〜商品説明文〜1940年代にイギリス軍で採用されていたエマージェンシージャケットの裾紐の仕様をクラシカルなG-9タイプのスウィングトップへと落とし込んだものになります。表地に軽さと適度なハリのあるコットンナイロン素材を使用し、裏地にはG-9へのオマージュとなるチェック地をあてがわれています。また、エマージェンシージャケットから採用した裾紐は、デザインとしての効果だけではなく、サイズやシルエットのアレンジとしての役目も担っています。紐を絞ると見た目が少しすっきりして、コーチジャケットのような雰囲気でも着用できます。auralee,comoli,class,digawel,henderschememaateeandsons,niceness,uru,unused,atonbshop,1ldk,ennoy,herill,a.presse_,danton
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