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JIMMY CHOO コインケース　ブラック
商品番号 N86160934932
商品名

JIMMY CHOO コインケース　ブラック
ブランド名 ジミーチュウ
特別価格 税込 2,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

柄・デザイン···無地カラー···ブラック2021年3月に購入小銭入れとして使用していましたが、あまり使用する事がなくなりましたので出品しました。目立ったキズ、傷み、使用感はほとんどないと思います。
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