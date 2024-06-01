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BBM　2022　福岡ソフトバンクホークス　直筆サインカード　柳町達
商品番号 Y26738411828
商品名

BBM　2022　福岡ソフトバンクホークス　直筆サインカード　柳町達
ブランド名 ベースボールマガジン
特別価格 税込 2,652 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2022BBM福岡ソフトバンクホークススペシャルインサートカード直筆サインカード柳町達選手のサインカードです。シリアルナンバー入りです。（57枚限定）※自宅保管ですので商品の状態を過度に気にされる方はご遠慮ください※商品の状態にご理解いただける方の購入をお願いいたします※商品の説明欄の字数制限の関係で、全商品に対する注意等をプロフに書いてありますのでお目通し願います※購入前にプロフご一読下さい値段交渉可能です。他にもカード類を出品、所持しております。
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