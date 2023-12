newera ニューエラ　キャップ　9forty メッツ 　mets

◎ ご覧頂き誠にありがとうございます。 ◎ 只今ニューエラが大変不足しておりニューエラUSAより仕入れが個数を限定されております。そんな中本当に少しだけ メッツ METS mets キャップ cap ★個数限定★ 緊急入荷です。見つけた方はお急ぎ下さい。メルカリ内で非常に【模倣品】が多いので、ご参考になりましたら幸いです。私が出品しておりますのは●完全正規品●となります。写真4枚目、つば裏のホログラムシールがございます。・正規品→MAJORLEAGUEBASEBALLと記載。・模倣品→MLB等、略されている。その他にも細かい所が多々、異なっています。正規品をお求めの方にご安心してご購入して頂きたくこのような事を書かせて頂きましたm(__)mNEWERAnewera9FORTYメッツ metsCAPです!!!サイズは ☆アジャストタイプのワンサイズ☆フリーサイズとなっております。56.8~60.6高さ 約12センチつば 約7センチカラー ブルーメンズ でも レディース でもご活躍して頂けます♪♪只、あくまでも並行輸入品となりますので、完璧を求める方、神経質な方はご遠慮下さい。!!尚、発送はネコポスになります!!3センチ以内にするため、型崩れなどが気になるかたはコンパクトBOXをプラス料金 450円でご用意します。ネコポス発送にご理解頂けないかたはコメントよりコンパクトBOX希望の旨をお伝えください。#ニューエラ#newera#ヤンキース#Yankees#BLACK#帽子#キャップ#ブラック#ロサンゼルス#ドジャース#LA#MLB#メジャー#ベースボール#NY #メンズ #レディース #ネイビー#大谷翔平



