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美品 ポーター×マルニ コラボ 長財布 ナイロン　日本製 チェック
商品番号 H70063589521
商品名

美品 ポーター×マルニ コラボ 長財布 ナイロン　日本製 チェック
ブランド名 ポーター／ヨシダカバン
特別価格 税込 5,390 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◆商品説明PORTER×MARNIポーター×マルニ長財布　ウォレット　小銭入れ付きコラボロゴ型押しナイロン日本製メンズ　レディース　ユニセックス◆カラーブルー系◆仕様開閉はフラップ小銭入れ:2お札入れ:2カード入れ:10その他フリーポケット:1◆サイズ（cm）縦：11.5横：20マチ：2.5◆状態僅かな使用感ありますが目立つものではなくそれ以外の著しい傷や汚れはありません今後も長く活用できる一品です説明に無い汚れやダメージがあれば100%返品対応致しますのでご安心ください◆発送箱はありませんビニールに包み、紙袋で発送致します⭐︎購入⭐︎コメント無し即購入大歓迎です。専用中でもコメントやり取り中でも購入が早い方を優先させて頂きますプロフィールの確認よろしくお願い致します大手リサイクルショップで購入　100%正規品です出品一覧ページです　#SLアパレル一覧最後までご覧頂きありがとうございました。No.2307-1069
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