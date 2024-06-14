Marlboro Tシャツ 90s usa製 トレイン 列車 マルボロ

MarlboroTシャツ90susa製トレイン列車マルボロ着丈・・・75身幅・・・58タバコ企業デザインアートアメリカ製古着ビンテージメンズレディースフルーツボディのマルボロポケットTシャツになります。袖裾シングルステッチでコピーライト1996。ホワイトボディにバックプリントの鮮やかさが映えるデザインです。プリント割れもほぼなくこれから育てていける一枚です。現在はスネークやリザード等ブラックボディの方が高騰していますがホワイトボディも1、2年後にはこの価格では買えなくなると思います。



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