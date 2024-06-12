VANS スリッポン スニーカー

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商品詳細
VANSバンズオーセンティックアロハストライプ柄になります。暖かくなる前に如何でしょうか？ダメージジーンズをロールアップさせて合わしたり、ショートパンツに合わしたり何にでもハマりますよ。カラー:アロハストライプサイズ:29cm状態:新品未使用状態は新品未使用となりますが、保管時の汚れキズがある可能性が御座います、神経質な方のご購入は推奨致しませんので宜しくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/perforce292165.html
http://narcologia.ru/goods/shuttle148325.html
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