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VANS スリッポン スニーカー
商品番号 S79203924467
商品名

VANS スリッポン スニーカー
ブランド名 バンズ
特別価格 税込 2,008 円
在庫状況 あり

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商品詳細

VANSバンズオーセンティックアロハストライプ柄になります。暖かくなる前に如何でしょうか？ダメージジーンズをロールアップさせて合わしたり、ショートパンツに合わしたり何にでもハマりますよ。カラー:アロハストライプサイズ:29cm状態:新品未使用状態は新品未使用となりますが、保管時の汚れキズがある可能性が御座います、神経質な方のご購入は推奨致しませんので宜しくお願い致します。
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