未使用　ホワイトハウスハウスコックス　S9697　ブライドル　ネイビー

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#shozyland←出品一覧12定価57200円未使用ですが一度人の手に渡った商品なので神経質です方はご遠慮下さい。革製品に詳しい方ならご存知かと思いますが、革製品は新品の状態から傷の様なものや、小さい凹みなどがある場合がございますので、ご理解している方お願い致します。革の表情も１点１点違います。必ず、画像にて状態をよく判断して頂き、ご納得されてからご購入お願い致します。プロフ必読、値引き関係不可とさせて頂きますので値引き関係のコメントは削除させて頂きます。m(__)m