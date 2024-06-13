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タコマフジレコードZEN HIKERキャップ　ジェリー鵜飼
商品番号 L73919311259
商品名

タコマフジレコードZEN HIKERキャップ　ジェリー鵜飼
ブランド名 タコマフジレコード
特別価格 税込 3,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

タコマフジレコード、VeloSpicaバージョンのZENHIKERキャップです。ジェリー鵜飼氏によるワードが刺繍してあります。試着程度で着用しました。美品かと思われますが、あくまで中古品のため、新品同様の品をお求めの方はご注意ください。サイズ···フリーカラー···ブルー
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