タコマフジレコードZEN HIKERキャップ　ジェリー鵜飼

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タコマフジレコード、VeloSpicaバージョンのZENHIKERキャップです。ジェリー鵜飼氏によるワードが刺繍してあります。試着程度で着用しました。美品かと思われますが、あくまで中古品のため、新品同様の品をお求めの方はご注意ください。サイズ···フリーカラー···ブルー