エルメス アザップ ロング 長財布 オールレザー

エルメスアザップロング長財布ラウンドファスナークラシックオールレザー一箇所キズがあります。それ以外は綺麗です。古銭入れは使ってません写真でご確認ください。使用は半年。購入時の金額¥350,000



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