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エルメス アザップ ロング 長財布 オールレザー
商品番号 O91825826176
商品名

エルメス アザップ ロング 長財布 オールレザー
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 26,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

エルメスアザップロング長財布ラウンドファスナークラシックオールレザー一箇所キズがあります。それ以外は綺麗です。古銭入れは使ってません写真でご確認ください。使用は半年。購入時の金額¥350,000
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