Berluti　ベルルッティ　本革ベルト　カリグラフィ　レザー　シルバー金具

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○アイテムBerluti ベルルッティカリグラフィー スクリット レザー ベルト シルバー金具 シルバーバックル○サイズ全長 90cmバックル含めず幅 3.5cmウエスト 72cm～82cm平置き実寸。着画はお断りいたします。○仕様バックルベルト穴×5○状態ランク：Bお写真の通りの使用感はありますが、機能面には問題ございません。特有のビンテージ感があり、まだまだ気持ちよくお使いいただけます。ランク説明Ｎ：新品・未使用品Ｓ：新古品または新品同様、未使用に近い物Ａ：多少使用感はあるが、外見は状態の良い物Ｂ：多少の劣化、傷、汚れはあるが使用するには問題のない物Ｃ：使用感、劣化も多い物J：ジャンク品※あくまでも中古品であることをご理解ください。※状態は主観での判断になります。※傷や汚れを見逃す場合もあります。○カラーブラック パープル ブラウンの三色がグラデーションのように見える色合いです。○素材本革 レザー○付属品なし○購入元ブランドリユース店リサイクルショップ日本流通自主管理協会加盟店(AACD)質屋・古物市場・ストア商品ブランドオークション大手ECサイトその他ネット購入の不要品など○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。