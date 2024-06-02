【激レアカラー】NEW ERA マリナーズ ツートン 59FIFTY

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商品詳細
【希少品、美品】海外限定モデル#amotyshop←セット割します！他レアキャップ出品中！！◯商品名NEWERA59FIFTYALLSTARGAME2001CAPSEATTLEMARINERSニューエラ59FIFTYオールスターゲーム2001キャップシアトルマリナーズ◯カラーキャメル◯サイズ71/2(59.6cm)◯状態新品未使用〇発送方法匿名発送！型崩れのないよう60サイズ段ボールでお届けします(^^)#MLB#マリナーズ#Marines#NEWERA#ニューエラ#59FIFTY#レアキャップ#キャメル#amotyshop
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