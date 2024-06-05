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MARNI 財布 ナイロン ウォレット ネックストラップ
商品番号 J91437196965
商品名

MARNI 財布 ナイロン ウォレット ネックストラップ
ブランド名 マルニ
特別価格 税込 16,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未使用。使用目的で購入しましたが利用機会がない為、出品致します。かなり人気商品で発売してすぐに完売になった商品になります。size横11cm縦10cmマチ1cmストラップ全長110cm輪にすると53cmカラーブラウン素材本体:ナイロン80％、レザー10％、ブラス5％、ポリエステル5％、裏地ナイロン100％madeinITALY品番230606-22気になる方はコメントください。
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