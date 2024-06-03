【美品・破格！！】FENDI フェンディマフラー

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＃お値下げ交渉大歓迎＃お値下げご購入者様続出ご覧頂き誠にありがとうございます*・ω・*ご購入前にプロフィールやをご覧ください^_^⭐️ヴィンテージショップで購入し真贋済みのお品物になります^_^⭐️時期はずれの商品なので今だけお値下げ交渉ギリギリまで頑張りますので、是非この機会にコメントからお待ちしております♪●商品についてレディースもメンズも使えるFENDIのマフラーです♡季節➡︎春、秋、冬その他詳しいサイズが知りたい方はコメントからお待ちしております♡こちらの商品は美品ですが中古のお品であり真贋済のマフラーです！自宅での保管ですので神経質な方はご購入ご遠慮願います♪⭐︎その他ご質問等ありましたら事前にコメントお待ちしております！柄・デザイン···プリント（ロゴなど）