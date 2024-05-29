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Berluti 2019SS Espace エスパス パッチワーク 長財布
商品番号 G88494666881
商品名

Berluti 2019SS Espace エスパス パッチワーク 長財布
ブランド名 ベルルッティ
特別価格 税込 15,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。2019SS限定のパッチワーク仕様のエスパスです。この当時はこのデザインがメインで採用されており、他にもアンジュールガリバーにもこのデザインのものがあったと記憶しています。使用に伴う小傷はありますが、目立つものはなくそのまま使用していただけるかと思います。カードスロットが6×2あるのでかなり入れられて便利です。気になる事等あればコメント欄にて連絡ください。
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