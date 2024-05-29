Berluti 2019SS Espace エスパス パッチワーク 長財布

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。2019SS限定のパッチワーク仕様のエスパスです。この当時はこのデザインがメインで採用されており、他にもアンジュールガリバーにもこのデザインのものがあったと記憶しています。使用に伴う小傷はありますが、目立つものはなくそのまま使用していただけるかと思います。カードスロットが6×2あるのでかなり入れられて便利です。気になる事等あればコメント欄にて連絡ください。
http://narcologia.ru/goods/reboot658036.html
http://narcologia.ru/goods/conception523657.html
http://narcologia.ru/goods/freshman813056.html
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