Berluti 2019SS Espace エスパス パッチワーク 長財布

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ご覧いただきありがとうございます。2019SS限定のパッチワーク仕様のエスパスです。この当時はこのデザインがメインで採用されており、他にもアンジュールガリバーにもこのデザインのものがあったと記憶しています。使用に伴う小傷はありますが、目立つものはなくそのまま使用していただけるかと思います。カードスロットが6×2あるのでかなり入れられて便利です。気になる事等あればコメント欄にて連絡ください。