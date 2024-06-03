Disney ミッキー タワーオブテラー Tシャツ

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商品詳細
Vintage2000'sXLDisneylandTwilightZoneTowerofTerrorT-ShirtFadedBlack●カラーブラック●サイズ着丈 約71.5cm身幅 約52cm肩幅 約51cm袖丈 約20cm素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。●状態古着、ヴィンテージにしては良好です。多少の汚れなどは写真でご確認下さい。質問などがあればお願いします。90s90's90年代ビンテージヴィンテージDisneyディズニーTheTwilightZoneザトワイライトゾーンTowerofTerrorタワー・オブ・テラータワーオブテラーカラー···ブラック袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）季節感···春、夏、秋、冬
http://narcologia.ru/goods/Lincoln532102.html
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