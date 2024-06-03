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Disney ミッキー タワーオブテラー Tシャツ
商品番号 F41796862049
商品名

Disney ミッキー タワーオブテラー Tシャツ
ブランド名 Fsmall
特別価格 税込 4,240 円
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商品詳細

Vintage2000'sXLDisneylandTwilightZoneTowerofTerrorT-ShirtFadedBlack●カラーブラック●サイズ着丈　約71.5cm身幅　約52cm肩幅　約51cm袖丈　約20cm素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。●状態古着、ヴィンテージにしては良好です。多少の汚れなどは写真でご確認下さい。質問などがあればお願いします。90s90's90年代ビンテージヴィンテージDisneyディズニーTheTwilightZoneザトワイライトゾーンTowerofTerrorタワー・オブ・テラータワーオブテラーカラー···ブラック袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）季節感···春、夏、秋、冬
http://narcologia.ru/goods/Lincoln532102.html
http://narcologia.ru/goods/hesitantly917184.html
http://narcologia.ru/goods/scissoring350596.html
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