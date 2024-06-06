Supreme ６パネル キャップ　ライトブルー　フリーサイズ

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(ᵔᴥᵔ)ご覧頂きありがとうございます 〜★☆★プロフィール欄をご覧下さいませ★☆★☆即購入可能です。★Supreme６パネルキャップ☆ボックスロゴ★サイズ フリーサイズ☆カラー ライトブルー気に入っていましたが帽子が増えていたので整理のため出品しました。明るいカラーとロゴのカラーがマッチしており目を惹きます。シンプルなデザインも魅力的です！メンズ レディースユニセックスとしても着用頂けます。あまりこのカラーを使用している方は少なく、\"S\"はよく出品がありますがボックスロゴでは少ないので周りの方と違ったデザインが好きな肩幅にもオススメです。この機会に是非どうぞ￼^_^♬■発送はコンパクトにしての ネコポスでお送り予定です。 型崩れ防止での箱を入れての配送をご希望の方は プラス550円でご対応致しますので ご連絡下さいませ。■配送中のトラブルについては当方では 補償できませんのでご了承ください。■ご購入後のキャンセル、クレームは固くお断り致します。