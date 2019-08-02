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カルティエ　Cartier メンズ　財布　折り財布　小銭入れ有り　新品未使用
商品番号 G75775333063
商品名

カルティエ　Cartier メンズ　財布　折り財布　小銭入れ有り　新品未使用
ブランド名 カルティエ
特別価格 税込 18,399 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カルティエ　Cartierパシャ　メンズ　折り財布　小銭入れ有り型番　L3000137新品未使用ですが、自宅保管しておりましたので、ご理解の上ご検討をお願いいたします。財布形···二つ折りカラー···ブラック素材···本革サイズ　W約10㎝　H約10㎝札入れ、小銭入れ、カード入れ箱、ギャランティカード、保護用袋有り
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