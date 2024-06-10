イギリス軍　サスペンダー　British army デッドストック　RAF

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イギリス軍で採用されたサスペンダーの実物です。このサスペンダーは、イギリス空軍(RAF:RoyalAirForce)で採用された後に、イギリス陸海軍でも採用されました。No.1（準正装）及び、No.2（常装）ドレスパンツ用のサスペンダーとして、50年以上にわたり使用されていて、レザータブと太めのバンドがクラシカルな雰囲気を醸し出しています。サスペンダーとしての性能と完成されたデザイン性の両方をを兼ね備えており、クラシックからカジュアル使いまで幅広い用途でご使用頂けるアイテムです。この機会に是非ご検討下さい。・サイズ全長106.5センチ幅3.5センチ素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。・状態購入してから1度も着用しておらず、ほつれなどはありません。ただ、年代物ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。・その他値下げ交渉は受け付けますすのでコメント欄までお越しください。