メンズリバーシブルベルト 回転バックル ダークブラウン/ブラック

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アマゾンで6531円で購入しましたが、重複購入してしまい今回こちらで出品させていただきます。未使用品です。カラー:ダークブラウン/ブラックサイズ:115cm以下、アマゾンサイトより抜粋メンズリバーシブルベルト、ヴィンテージトップグレインレザーカジュアルドレスベルト、回転バックルアジャスタブルトリムフィットベルトこの商品について●【素材】％100牛革、全層牛革、中間層なし、細粒、しなやかな風合い、高密度、快適で繊細な手触り、弾力性と通気性。●【サイズ】ウエストバンドの幅は3.8cmです。ズボンのウエストバンドループを簡単に通過することも、単独で短くカットすることもできます。●【履き心地】テールは小さな四角いコーナーデザインを採用し、特に長距離走行時にウエストを拘束することなく着心地と通気性を確保し、ベルトの快適性を引き出します。●【構造】絶妙なスプライシング設計により、ベルトをしっかりと固定でき、しっかりとした耐摩耗性を備えています。高密度合金バックルのデザイン、優れた仕上がり、耐摩耗性、耐久性。●【機能】レジャーでも仕事でも着こなせる、メンズジーンズベルトにピッタリ、フォーマルな着こなしに最適なベルトです。素材...本革