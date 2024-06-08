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★美品★ ETRO エトロ　ネクタイ　総柄　シルク100% ミラノ
商品番号 A55479367698
商品名

★美品★ ETRO エトロ　ネクタイ　総柄　シルク100% ミラノ
ブランド名 エトロ
特別価格 税込 1,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

美品ETROエトロネクタイ　総柄　シルク100%色:赤×紺どのスーツ・柄にも色合いが併せやすくこなれ感を演出してくれる一品。大事に使っていましたので、状態は良く、シミ等はありません。柄・デザイン···ドット
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