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New era キャップ ソックス【海外限定】‼️
商品番号 U26720315968
商品名

New era キャップ ソックス【海外限定】‼️
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 10,395 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きましてありがとうございます‼️#ジャッキーページ《商品名》ニューエラキャップソックス《カラー》ブラック《サイズ》72/159.6cm《状態》新品未使用『商品説明』ピースマークや花柄を組み合わせたアートワークをレイアウトしたシリーズアンダーバイザーはグレーでカラーリングしています。シルエットはニューエラを代表するスタイルの59FIFTY。フロントパネルの内側に独自の芯を作ることで型崩れしにくいクラシックなシルエット。サイズ調整のない仕様です。○梱包・発送方法○型崩れを防止するため、段ボールでの梱包です。Nickgearvegadaiwapier39auraleecomoliherillgraphpaperuniversalproductsevconmargielamhlstudionicholsonneedlessabyseeallhedmaynerkijiblurhmscristaseyaapressehenderschemeyaecaatone.tautzkaptainsunshineplus81ryotakashimaclesste
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