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サイズ:L（60）色:ネイビー状態:試着のみ購入価格:20900円（2023年8月）三枚目のコーディネートがやりたかったのですが、イメージと微妙に違ったので出品致します。質問あれば何でも仰ってください。