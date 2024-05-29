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新品★Browns Beach★ブラウンズビーチ★ビーチクロス マフラー★ごま塩
商品番号 D51916774229
商品名

新品★Browns Beach★ブラウンズビーチ★ビーチクロス マフラー★ごま塩
ブランド名 ブラウンズビーチジャケット
特別価格 税込 2,073 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【◆お得なキャンペーンのお知らせ◆】★フォローするだけ！全品25%OFF★※詳しくは自己紹介に記載しております※コメント欄よりお問い合わせ下さい【～ご挨拶～】この度は数ある商品の中から私のページをご閲覧頂きまして誠にありがとうございます★誠心誠意持ってご対応させて頂きますので是非よろしくお願い申し上げます★【商品説明】【★新品★定価¥9,460-★】【★Brown'sBeachJacket★】【★BBJ6-007Brown'sBeachMUFFLER★】になります◎フィッシャーマン、ハンター、ランバージャック等ワーカー達から愛され1960年頃に姿を消した1901年創業幻のUSA老舗ブランドブラウンズビーチ★FULLCOUNT(フルカウント)復刻企画★ビーチクロスマフラー★ビーチクロスベスト、ビーチクロスジャケットでもお馴染みブランドのアイコンとも言える通称ごま塩(表面ラッセル編み裏面のウールフリースの2層構造)★スナップ留め仕様★今期ならセットアップに合わせるのは勿論★USARMYUSA製ミリタリージャケットやLevi's1st2ndデニムジャケットの相性も★PORTERCLASSIC、RRL、SUGARCANE東洋好き★マフラー、ネックウォーマー、スヌード、USA古着等をお探しの方は是非★[商品情報]ブランド名:BrownsBeachJacket(ブラウンズビーチジャケット)アイテム名:マフラー色:ごま塩ベージュサイズ:FREE実寸サイズ:画像5参照(日本人ユニセックスFREEサイズ程)全長:146cm横幅:16.5cm素材生地:ウール74%コットン26%コンディション:S新品、未使用、タグ付き【ハッシュタグ】#BrownsBeach#BrownsBeachJacket#マフラー#ブラウンズビーチ#ブラウンズビーチジャケット#ネックウォーマー#23AW#VINTAGE#FULLCOUNT【最後に】他にも複数出品致しております◎是非他の出品物も御覧ください◎
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