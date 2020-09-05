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AVIREX✖️ヴィンテージワークスダブルネームレザーベルトブラウン革
商品番号 D65445009933
商品名

AVIREX✖️ヴィンテージワークスダブルネームレザーベルトブラウン革
ブランド名 アヴィレックス
特別価格 税込 1,980 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。ビンテージワークス×アヴィレックスのダブルネームレザーベルトです。AVX5710表記サイズは３3/84です。状態については、写真でご確認ください。良い感じに革がなじんで柔らかくなってます。全長　約１０2センチ全幅　約３センチ付属品ナシ素人採寸ですので、誤差はご容赦くださいませ。匿名配送で迅速に発送いたします。どうぞよろしくお願いいたします。素材...本革カラー...ブラウン
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