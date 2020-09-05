AVIREX✖️ヴィンテージワークスダブルネームレザーベルトブラウン革

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。ビンテージワークス×アヴィレックスのダブルネームレザーベルトです。AVX5710表記サイズは３3/84です。状態については、写真でご確認ください。良い感じに革がなじんで柔らかくなってます。全長 約１０2センチ全幅 約３センチ付属品ナシ素人採寸ですので、誤差はご容赦くださいませ。匿名配送で迅速に発送いたします。どうぞよろしくお願いいたします。素材...本革カラー...ブラウン
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