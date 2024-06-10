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ビームス　BEAMS ネクタイ　ウール　グレー
商品番号 O89653714983
商品名

ビームス　BEAMS ネクタイ　ウール　グレー
ブランド名 ビームス
特別価格 税込 1,620 円
在庫状況 あり

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商品詳細

着用機会がなくなったため出品致します。●ブランドBEAMS●サイズ（cm）大剣幅:約7.5cm●色(カラー)全体の色味はグレーでストライプや黒白のドットがあしらわれております。※あくまで主観のため、参考程度にお願いします。あくまで中古品になりますのでご理解いただける方のみご購入お願い致します。
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