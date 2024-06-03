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【希少美品】クリスチャンラクロワ　高級 ネクタイ　ゴールド　フランス製　二次会
商品番号 V96743046173
商品名

【希少美品】クリスチャンラクロワ　高級 ネクタイ　ゴールド　フランス製　二次会
ブランド名 クリスチャンラクロワ
特別価格 税込 1,819 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◆ChristianLacroix　クリスチャンラクロワ　パリで購入したネクタイですゴールドとオレンジのモザイク柄が個性的です結婚式やセレモニー、おめでたい場所に◎◆サイズ剣先幅：9.3cm※素人採寸です。◆カラーゴールド、金、オレンジ◆素材シルク100%◆状態美品です。中古品の特性をご理解いただいた上でご購入をお願い致します　#BATAKのメンズ部屋#BATAKのレディース部屋
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