【希少美品】クリスチャンラクロワ　高級 ネクタイ　ゴールド　フランス製　二次会

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◆ChristianLacroix クリスチャンラクロワ パリで購入したネクタイですゴールドとオレンジのモザイク柄が個性的です結婚式やセレモニー、おめでたい場所に◎◆サイズ剣先幅：9.3cm※素人採寸です。◆カラーゴールド、金、オレンジ◆素材シルク100%◆状態美品です。中古品の特性をご理解いただいた上でご購入をお願い致します #BATAKのメンズ部屋#BATAKのレディース部屋