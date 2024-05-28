HOUDINI フーディニ Weather Tee ウェザー T men'sM

フーディニのウェザーTeemen'sMの出品です。購入しましたが自分には若干サイズが小さく、試着のみとなります。少しでもお安く購入したい方、いかがでしょうか。ご検討宜しくお願い致します。【サイズ】unisexmen's:M/woman's:L【商品型番】：159784【カラー】トゥルーブラック以下、商品説明雨風を凌げる新しいタイプの高機能Tシャツミニマムなデザインを採用した新しいタイプの高機能Tシャツ。耐風・耐水・透湿性を併せ持ったC9Ripstop素材を採用し、天候が急変した際にサッと羽織ることができるよう、ウインドブレーカーの基本性能を備えています。持ち運びのしやすいパッカブル仕様で、普段使いからアウトドアシーンまで幅広い活躍が期待できます。#フーディニ#ウェザー#WeatherTee



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