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HOUDINI フーディニ Weather Tee ウェザー T men'sM
商品番号 C11954200988
商品名

HOUDINI フーディニ Weather Tee ウェザー T men'sM
ブランド名 フーディニ
特別価格 税込 4,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

フーディニのウェザーTeemen'sMの出品です。購入しましたが自分には若干サイズが小さく、試着のみとなります。少しでもお安く購入したい方、いかがでしょうか。ご検討宜しくお願い致します。【サイズ】unisexmen's:M/woman's:L【商品型番】：159784【カラー】トゥルーブラック以下、商品説明雨風を凌げる新しいタイプの高機能Tシャツミニマムなデザインを採用した新しいタイプの高機能Tシャツ。耐風・耐水・透湿性を併せ持ったC9Ripstop素材を採用し、天候が急変した際にサッと羽織ることができるよう、ウインドブレーカーの基本性能を備えています。持ち運びのしやすいパッカブル仕様で、普段使いからアウトドアシーンまで幅広い活躍が期待できます。#フーディニ#ウェザー#WeatherTee
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