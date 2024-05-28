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Y2K　KISS/キッス　\
商品番号 A87899947457
商品名

Y2K　KISS/キッス　\"NOTHIN' TO LOSE\" Tシャツ
ブランド名 ラボラトリーベルベルジンアール
特別価格 税込 4,620 円
在庫状況 あり

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商品詳細

brand...FruitoftheLoomdate...2000年代初期note..USヘビーメタル・バンドKISS。\"NOTHIN'TOLOSE\"Tシャツ。オフィシャルコピーライト入り。KISS、74年バンドの初シングル、\"NOTHIN'TOLOSE\"。両面共に迫力のあるデカプリント！コンディションも特に問題ありません。ファンの方必見のKISSTシャツです。color...BLACKブラック黒size...表記Lmeasuring_size...cm着丈：68身幅：55肩幅：51袖丈：17condition...特に目立った傷や汚れはございません。ヴィンテージ古着特有の使用感が見られます。古着の風合いにご理解のある方のみお願いします。神経質な方は入札をおやめください！TravisScottKANYEWESTFEAROFGODJerryLorenzoNIRVANAKurtCobainRedHotChiliPeppersGunsN'RosespearljammetallicafoofightersaliceinchainsledzeppelingreendayradioheadバンドロックバンTHIPHOPヒップホップRAPTEEラップSNOOPDOGG2PACBIGGESADETLCICECUBEDMXWUTANGDAZDILLINGEREMINEMヴィンテージ古着LIQUIDBLUEリキッドブルーMichaelJacksonマイケルジャクソンPRINCEプリンスTシャツスウェットツアープロモアルバムがお好きた方に是非！柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ブラック袖丈···半袖ネック···クルーネック季節感···春、夏、秋、冬
http://narcologia.ru/goods/browse789291.html
http://narcologia.ru/goods/rouge580810.html
http://narcologia.ru/goods/organization288562.html
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