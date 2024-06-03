PaulSmithファスナーパスカードケース

サイズ：約たて7X10.5cm（平置き）カラー：ダークネイビーXダークブラウン（Xオレンジ）・画像と実物との微妙な色合い・風合いの違い（自然な色合い）（画面の照明、発色環境等により実物と画像の色合いが多少異なるように見える場合がございますので、予めご了承ください）※タグ・箱無し正規専門店自宅保管の為、タグ・箱無しですが未使用のままです（記載にない見落としがあることがございます）ファスナーポケットですので小銭入れとしても（鍵など）便利です。人の主観はそれぞれ違いますので、神経質な方、完璧な方はご遠慮願います。



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