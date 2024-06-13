GARNI ガルニ シルバー925 ゴールドカラー ネックレス

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商品詳細
・・・・・ご覧頂き有難う御座います・・・・・♦︎♦︎♦︎フォロワー様お値引き♦︎♦︎♦︎＊購入前にコメント欄からフォロー割り希望でフォローしましたとコメントくださいませ。＊購入後のフォロー割りお値下げは出来ませんので宜しくお願いします。▪️1000円未満→10％引き▪️1000円〜2000円未満→200円引き▪️2000円〜3000円未満→300円引き▪️3000円〜5000円未満→400円引き▪️5000円以上〜は基本600円引き#湯いい〜の男女兼用■商品名GARNIHoneycombStudsPendantガルニネックレスシルバー925ゴールドカラーユニモデル■状態目立った傷汚れなし。■素材シルバー925金メッキ■カラーゴールド系※PC環境により異なって見える場合がございますがご了承ください。■特徴detailハニカム柄をスタッズで表現したシリーズです。\u2028男女共に着用しやすいデザインです。スタッズの表面のみホーニング加工を施しマットな仕上がりです。■サイズ画像で確認して下さい。■付属品箱専用保存袋cofa
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