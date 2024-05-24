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(専用)NEWERA ニューエラ ワンピース エース
商品番号 F74911386306
商品名

(専用)NEWERA ニューエラ ワンピース エース
ブランド名 Fankle
特別価格 税込 2,146 円
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商品詳細

金額にご理解・ご納得頂ける方のみご購入よろしくお願いします。箱に入れて発送します。NEWERATOKYO(恐らく今のNEWERAHARAJUKUになる前の店名だった気がします)で購入した正規品です。8~9年前に購入しましたが被らずにしまったままでしたので、綺麗だと思いますが気になる事がありましたらコメントよろしくお願いします#NEWERA#ニューエラ　#ONEPIECE#ワンピースコラボ
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