

ヴィヴィアンウエストウッド× Lee キルティング ハンティングジャケット



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☑︎商品説明・ヴィヴィアンとリーが限定コラボしたデニム素材をドッキングさせたキルティングのハンティングジャケットとなります。右肩部分が一部、パッチワークになっております。左胸ポケットにビックオーブの刺繍が施されており、かっこいいです。ゴールドジップにLeeの刻印がされてるのが、上品でお洒落なデザインです。エルボーパッチも付いており、全体的にデザイン性が高いのでファッション好きにはたまらないデザインかと思います。トルコ製☑︎サイズ・肩幅42・着丈76・身幅50・袖丈67☑︎使用感/状態・少し使用感はありますが、全体的に綺麗です。・古着なので神経質な方はご遠慮下さい。☑︎購入店舗・下北沢店☑︎ショッパー/箱の有無・無し