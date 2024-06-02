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新品！　イルビゾンテ カードケース キーリング付き 名刺入れ キーホルダー 本革
商品番号 M86949328320
商品名

新品！　イルビゾンテ カードケース キーリング付き 名刺入れ キーホルダー 本革
ブランド名 イルビゾンテ
特別価格 税込 2,376 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちらは、ネットショップで購入した正規品でございます。新品・未使用品でございます♩イルビゾンテILBISONTEカードケース名刺入れ　コインケースキーリング付き！！本革　牛革　レザー　ユニセックス　男女兼用新品未使用品！●ブランド：イルビゾンテ/ILBISONTE●サイズ：約高さ7×幅10×マチ1.5cm●重さ：約27g●仕様：開閉：ホック式内側：キーリング1●素材：レザー●カラー：ネロ　ブラック　黒●付属：保存袋、箱　TITANIA(ティタニア)」オリジナルレザーカードケースコインケース定番のデザインのレザーアイテムにキーチェーンを取り付けてます。水牛(バイソン)のロゴがアクセントとなってます。#イルビゾンテ#ILBISONTE#カードケース#名刺ケース#カードホルダー#パスケース#定期入れ素材···本革カラー···ブラック素材···本革
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