新品！　イルビゾンテ カードケース キーリング付き 名刺入れ キーホルダー 本革

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商品詳細
こちらは、ネットショップで購入した正規品でございます。新品・未使用品でございます♩イルビゾンテILBISONTEカードケース名刺入れ コインケースキーリング付き！！本革 牛革 レザー ユニセックス 男女兼用新品未使用品！●ブランド：イルビゾンテ/ILBISONTE●サイズ：約高さ7×幅10×マチ1.5cm●重さ：約27g●仕様：開閉：ホック式内側：キーリング1●素材：レザー●カラー：ネロ ブラック 黒●付属：保存袋、箱 TITANIA(ティタニア)」オリジナルレザーカードケースコインケース定番のデザインのレザーアイテムにキーチェーンを取り付けてます。水牛(バイソン)のロゴがアクセントとなってます。#イルビゾンテ#ILBISONTE#カードケース#名刺ケース#カードホルダー#パスケース#定期入れ素材···本革カラー···ブラック素材···本革
http://narcologia.ru/goods/Taipei465771.html
http://narcologia.ru/goods/evaporation183024.html
http://narcologia.ru/goods/competitive34281.html
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