おかちゃん専用ファイテンネックレス RAKUWAネック ワイヤー トルネード

ご覧いただきありがとうございます。・商品 ファイテンネックレスRAKUWAネックワイヤーEXTREMEトルネード・状態 5回ほど着用・購入箇所 公式ホームページ・付属品 本体のみ・定価 11,000円以下、HPから引用◇着けている感じがしない軽量設計◇スポーツ時に付けても気にならない軽量設計◇メタックス技術採用◇留め具にアルミ素材を採用◇耐水仕様(水や汗に強いワイヤー素材)■カラー ブラック×ブラック■素材 本体ステンレス、ナイロン 留め具アルミ、ウレタン■重量 38g■サイズ 長さ/50cm■生産国：日本#ファイテン#野球 #おしゃれ #オシャレ #草野球#ネックレス #スポーツ#RAKUWA#ネックワイヤー#EXTREME#トルネード



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