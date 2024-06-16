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おかちゃん専用ファイテンネックレス RAKUWAネック ワイヤー トルネード
商品番号 F36880432493
商品名

おかちゃん専用ファイテンネックレス RAKUWAネック ワイヤー トルネード
ブランド名 ファイテン
特別価格 税込 2,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。・商品　ファイテンネックレスRAKUWAネックワイヤーEXTREMEトルネード・状態　5回ほど着用・購入箇所　公式ホームページ・付属品　本体のみ・定価　11,000円以下、HPから引用◇着けている感じがしない軽量設計◇スポーツ時に付けても気にならない軽量設計◇メタックス技術採用◇留め具にアルミ素材を採用◇耐水仕様(水や汗に強いワイヤー素材)■カラー　ブラック×ブラック■素材　本体ステンレス、ナイロン　　　　　留め具アルミ、ウレタン■重量　38g■サイズ　長さ/50cm■生産国：日本#ファイテン#野球　#おしゃれ　#オシャレ　#草野球#ネックレス　#スポーツ#RAKUWA#ネックワイヤー#EXTREME#トルネード
http://narcologia.ru/goods/approximate207920.html
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